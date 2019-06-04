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Трамп: Россия вывела большинство своих людей из Венесуэлы

Трамп: Россия вывела большинство своих людей из Венесуэлы
02:10 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Трамп заявил, что Россия вывела своих людей из Венесуэлы.

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона получила заверения от Москвы, что россиян в Венесуэле почти не осталось.

Об этом глава Белого дома написал в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

"Россия оповестила нас, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - подчеркнул американский президент.

Это сообщение Трамп обнародовал во время своего государственного визита в Великобританию.

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Как известно, по сообщениям СМИ, в Венесуэле больше месяца тому назад были замечены около сотни человек, а также груз неизвестного назначения после приземления там российского самолета. Кроме того, по широко известной информации, речь шла о наличии российских военных советников в этой стране.

После этого российская сторона заявила, что сократила количество военных советников в Венесуэле. В то же время, американское влиятельное издание The Wall Street Journal накануне сообщило, что российский оборонный подрядчик "Rostec", который занимается тренировкой войск режима Мадуро, сократил свой персонал всего на несколько десятков человек с примерно тысячного контингента, находящегося в Венесуэле.

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Россия, Венесуэла, Дональд Трамп.
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