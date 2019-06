Трамп: Россия вывела большинство своих людей из Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп заявил, что американская сторона получила заверения от Москвы, что россиян в Венесуэле почти не осталось.

Об этом глава Белого дома написал в понедельник на официальной странице в сети Twitter.

"Россия оповестила нас, что вывела большинство своих людей из Венесуэлы", - подчеркнул американский президент.

Russia has informed us that they have removed most of their people from Venezuela.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 июня 2019 г.