Протесты в Судане: Военные заявили о готовности к переговорам

Новости мира: Суданская армия готова к диалогу с оппозицией без предварительных условий.

Военные Судана готовы к переговорам с оппозицией - без предварительных условий. Об этом заявил председатель Военного Совета Абдель Фаттах аль-Бурхан, сообщает УНН со ссылкой на Еuronews.

Альянс "За свободу и перемены" выступил против проведения всеобщих выборов в ближайшие девять месяцев. Оппозиция требует немедленного отхода военных от власти. Вместо этого добавляет о необходимости передачи обязанностей гражданскому правительству.

В понедельник, используя огнестрельное оружие, армия разогнала массовый протест в Хартуме. По данным Комитета врачей Судана, погибло 60 человек.

Как сообщалось ранее, оппозиция Судана объявила всеобщую забастовку за передачу власти гражданским.