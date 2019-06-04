В Праге самая массовая демонстрация с 1989 года

Новости мира: Десятки тысяч жителей Праги вышли на протесты против министра юстиции и премьера Чехии.

На Вацлавской площади Праги началась демонстрация с требованиями отставки министра юстиции Марии Бенешовой, премьер-министра Андрея Бабиша, а также обеспечения независимости судебной власти.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Idnes.

На месте присутствуют десятки сотрудников полиции. По информации организаторов, протестировать вышли 120 тыс. человек. Согласно замыслу, протест будет самой большой демонстрацией с 1989 года. СМИ отмечают, что на акции ожидается около 100 тыс. человек.

Демонстрации за отставку Бенешовой проводятся еженедельно с конца апреля. Толчком к нынешним акциям, первая из которых состоялась 29 апреля, стала отставка министра юстиции Яна Кнежинека (ANO) и избрание его преемницей Бенешовой, которая была советником президента Милоша Земана по юридическим вопросам.

Поводом для демонстраций, в частности, стало намерение Бенешовой провести реформу прокуратуры и упразднить должность Генерального прокурора. Именно Генеральный прокурор должен принять решение о передаче в суд уголовного дела в отношении Бабиша, который потенциально может предстать перед судом за мошенничество со средствами ЕС.