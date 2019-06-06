Членство Судана в Африканском союзе приостановлено

Новости мира: Африканский союз приостановил членство Судана в связи с насильственными разгонами протестов в столице.

Африканский союз приостановил членство Судана в организации из-за жестокого подавления протестов нынешним руководством страны.

Об этом говорится в сообщении организации в сети Twitter.

“Совет АС по вопросам мира и безопасности срочно приостановил участие Республики Судан во всех мероприятиях АС по созданию переходного органа власти под руководством гражданских, как единственного способа для Судана найти выход из нынешнего кризиса”, - говорится в сообщении.

Как отмечает Al Jazeera, решение объявили после экстренного заседания АС в Аддис-Абебе, Эфиопия, по поводу насильственного разгона протестов в столице Судана, Хартуме, который начался в понедельник.

Согласно данным Центрального комитета суданских врачей, вследствие силовых действий властей погибло не менее 108 человек, ранено более 500, в то время как в министерствеа здравоохранения Судана сообщили, что погиб 61 человек.

“Центральный комитет врачей Судана, близкий к протестному движению, заявил в среду, что при разгоне (активистов — ред.) были убиты по меньшей мере 108 человек, в том числе 40 человек, тела которых были выловлены из Нила, более 500 человек были ранены”, - говорится в сообщении.

Беспорядки в Хартуме совершаются на фоне договоренностей военных и гражданской оппозиции о создании временного правительства.

Для разгона акции протеста военные применили боевые патроны.

Действия суданской армии уже резко раскритиковали США, Великобритания и Германия. Они выступили с требованием прекращения насилия в этой африканской стране.

Также с критикой действий суданской армии выступил и генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш.

В апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года, после чего должны состояться выборы.