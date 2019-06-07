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В результате наводнений в Малайзии эвакуировали более 1 тысячи человек

В результате наводнений в Малайзии эвакуировали более 1 тысячи человек
06:30 Сегодня Телеграф УНН Фото: Facebook

Новости мира: Из-за сильных наводнений в Малайзии эвакуировали около тысячи людей.

Более 1 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома из-за сильных наводнений, обрушившихся на восточные районы Малайзии.

Об этом пишет в пятницу газета The Straits Times, передает УНН.

Самые серьезные разрушения отмечены в центральных и северных районах штата Саравак, где высота вышедших из берегов рек достигает 5 м. Причиной наводнений стали сильные осадки, продолжающиеся на востоке страны почти неделю.

Центральная власть экстренно направили в пострадавшие районы необходимую помощь, в первую очередь палатки для беженцев, питьевую воду, продовольствие и медикаменты. По прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки объем осадков уменьшится.

Напоминаем, Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий. Указом предусматривается выделение 19 млрд долларов как компенсации пострадавшим.

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Наводнение, Эвакуация, Малайзия, Саравак.
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