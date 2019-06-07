Трамп подписал указ для помощи пострадавшим от стихийных бедствий

Президент США Дональд Трамп подписал указ о федеральной помощи пострадавшим от стихийных бедствий.
Сообщение об этом он разместил в четверг в Twitter.
“Только что подписал указ, чтобы помочь американцам, пострадавшим от недавних катастрофических ураганов, — написал глава государства. — Это важно для американских фермеров и владельцев ранчо, для Джорджии, Флориды, Айовы, Небраски, Северной Каролины и Калифорнии. Пуэрто-Рико также должны любить президента Трампа. Без меня они были бы исключены”.
Как отмечает телеканал CNN, речь идет об ассигнованиях в размере 19,1 млрд долларов. Компенсации получат американцы, в последние годы понесли убытки от наводнений, ураганов и лесных пожаров.
Напоминаем, в американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека.