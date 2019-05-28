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В США произошел торнадо, есть жертвы

В США произошел торнадо, есть жертвы
08:02 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: В результате торнадо в Оклахоме погибли двое человек, еще 29 пострадали.

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает ABC News.

Еще 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе США, скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Отмечается, что торнадо длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель American Budget Value Inn. Все постояльцы мотеля выжили.

Напомним, в апреле на юге Соединенных Штатов в результате внезапных паводков и торнадо в штатах Техас и Луизиана погибли по меньшей мере восемь человек, из них трое детей.

Последствия разрушительного торнадо на юге США (Фото)

В Техасе небольшой городок Франклин был почти полностью уничтожен торнадо. В городе Вест-Монро в Луизиане водяной поток унес 13-летнего мальчика, он погиб. Позже полиция нашла еще одного утонувшего человека в машине, которую затопило внезапным паводком.

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США, Жертвы, Торнадо, Оклахома.
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