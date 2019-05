В США произошел торнадо, есть жертвы

В американском штате Оклахома в городе Эль-Рино пронесся торнадо, в результате чего погибли два человека.

Об этом сообщает ABC News.

Еще 29 человек получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщили в Национальной метеорологической службе США, скорость ветра внутри торнадо достигала 264 км/час. Отмечается, что торнадо длился около четырех минут. Стихия разрушила часть поселения. Также от торнадо серьезно пострадал двухэтажный мотель American Budget Value Inn. Все постояльцы мотеля выжили.

I’m in El Reno. I was just in a tornado. I’m ok but the hotel across the street from us was leveled. Victims are being pulled from the rubble @NEWS9 pic.twitter.com/IjZI3Jcvgk

— Aaron Brilbeck (@AaronBrilbeck9) 26 мая 2019 г.