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Демократическая Республика Конго переживает вторую крупную вспышку Эболы

Демократическая Республика Конго переживает вторую крупную вспышку Эболы
16:18 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: В Конго зарегистрирована вторая крупная вспышка лихорадки Эбола.

В Демократической Республике Конго с начала вспышки лихорадки Эбола (11 мая 2018 года) к началу текущей недели зарегистрировано 2,008 тыс. случаев заболеваний, 1,914 тыс. из них подтверждены, сообщается на сайте Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению, уже 1346 человек умерли от болезни. Количество инфицированных медицинских работников составляет 105 чел. (5,6% от всех подтвержденных/вероятных случаев), 35 из них скончались.

Случаи заболевания вирусом Эбола зафиксированы в провинциях Северное Киву и Итури. Эта вспышка - вторая по величине в мировой истории.

В ЦОЗ отмечают, что сейчас распространение заболеваемости в странах ЕС через инфицированных путешественников очень низкое, в то же время остается очень высоким на национальном и региональном уровнях.

Возбудителя Эболы можно определить на базе вирусологической референс-лаборатории ЦОЗ.

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Болезнь, вызванная вирусом Эбола, - острое инфекционное заболевание с выраженным геморрагическим синдромом в тяжелой форме, часто имеет летальный исход.

Вирус Ебола- общее название для пяти видов рода Ebolavirus из семьи филовирусов. Вирус был назван в честь р. Эбола (Заир), где он впервые был выделен. Заражение происходит парентеральным и контактно-бытовым путями при тесном и длительном контакте с больными (например, при уходе) из-за попадания жидкостей из организма больного на поврежденную кожу или слизистые оболочки.

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Эпидемия, Африка, Эбола, Демократическая республика Конго.
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