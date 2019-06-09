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Судан готовится к всеобщей забастовке: Военные проводят массовые аресты

Судан готовится к всеобщей забастовке: Военные проводят массовые аресты
15:40 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Судане прошли массовые аресты накануне всеобщей забастовки.

Накануне запланированной организаторами протестов всеобщей забастовки военные власти Судана провели массовые аресты потенциальных участников забастовки.

Об этом информирует BBC.

"Много работников банков, аэропортов и работников отрасли электроэнергетики Судана были арестованы перед забастовкой против военного правления", - говорится в сообщении. Активисты призвали к продолжительной акции протеста начиная с воскресенья, после того как военные разогнали акцию протеста, убив десятки человек в столице Хартуме.

Организаторы забастовки говорят, что военному совету нельзя доверять после разгона демонстрации, который произошел в понедельник в городе Хартум, поэтому они отклонили предложение военных о переговорах. Как сообщалось, количество погибших вследствие разгона акции протеста в столице Судана Хартуме достигло 113 человек.

Выборы президента в Казахстане: полиция массово задерживает участников акций

В апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года, после чего должны состояться выборы.

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Судан, Забастовка, Протесты, Хартум.
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