Судан готовится к всеобщей забастовке: Военные проводят массовые аресты

Новости мира: В Судане прошли массовые аресты накануне всеобщей забастовки.

Накануне запланированной организаторами протестов всеобщей забастовки военные власти Судана провели массовые аресты потенциальных участников забастовки.

Об этом информирует BBC.

"Много работников банков, аэропортов и работников отрасли электроэнергетики Судана были арестованы перед забастовкой против военного правления", - говорится в сообщении. Активисты призвали к продолжительной акции протеста начиная с воскресенья, после того как военные разогнали акцию протеста, убив десятки человек в столице Хартуме.

Организаторы забастовки говорят, что военному совету нельзя доверять после разгона демонстрации, который произошел в понедельник в городе Хартум, поэтому они отклонили предложение военных о переговорах. Как сообщалось, количество погибших вследствие разгона акции протеста в столице Судана Хартуме достигло 113 человек.

В апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года, после чего должны состояться выборы.