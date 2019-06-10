В Португалии в результате падения самолета произошел сильный пожар

Новости мира: В результате сильного пожара погибли два человека.

Два человека погибли в результате крушения легкомоторного самолета, которое произошло в воскресенье в западном регионе Португалии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство "Синьхуа.

Самолет разбился в непосредственной близости от аэродрома небольшого городка Лейрия. Тела погибших для идентификации доставлены в госпиталь.

Крушение самолета вызвало сильный пожар, который перекинулся на лес, окружающий аэродром. В его тушении задействовано несколько пожарных машин и десятки спасателей.

Напомним, в Португалии вертолет, который участвовал в тушении лесных пожаров, разбился, пилот погиб.