На границе Венесуэлы и Колумбии образовались огромные очереди

Новости мира: Венесуэльцы бросились в Колумбию после открытия границы с ней.

После открытия границы с Колумбией на пограничных переходах образовались огромные очереди. Венесуэльцы бросились в соседнюю страну для приобретения самого необходимого в магазинах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По состоянию на утро воскресенья, 9 июня, тысячи венесуэльцев в течение суток пересекли границу с Колумбией. На мостах, которые служат пограничными переходами между двумя странами, образовались огромные очереди", - говорится в сообщении.

Накануне частично было открыто граница между Венесуэлой и Колумбией после нескольких месяцев запрета его пересекать.

Как сообщает AFP, венесуэльцы массово направились в Колумбию для приобретения продовольствия и медикаментов. По данным колумбийских пограничников, по состоянию на обед 9 июня со стороны Венесуэлы границу уже пересекли 18 тысяч человек, а 8 тысяч успели вернуться назад.

Подавляющее большинство стран ЕС, США и Латинской Америки поддерживает лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо, считает его легитимным временным президентом и требует свободных президентских перевыборов, и в то же время не признает режим Николаса Мадуро легитимным. В Венесуэле продолжаются протесты и гуманитарный кризис, вызванный коллапсом экономики в результате правления Николаса Мадуро.