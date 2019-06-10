Скачать
Понедельник, 10.06.2019
МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei
Трампу предложили отсрочить на два года запрет продуктов Huawei
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Португалия - Нидерланды: обзор финального матча Лиги наций
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого
Приметы и обряды на 10 июня - День Евгения Тихого

На границе Венесуэлы и Колумбии образовались огромные очереди

На границе Венесуэлы и Колумбии образовались огромные очереди
08:13 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Венесуэльцы бросились в Колумбию после открытия границы с ней.

После открытия границы с Колумбией на пограничных переходах образовались огромные очереди. Венесуэльцы бросились в соседнюю страну для приобретения самого необходимого в магазинах.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"По состоянию на утро воскресенья, 9 июня, тысячи венесуэльцев в течение суток пересекли границу с Колумбией. На мостах, которые служат пограничными переходами между двумя странами, образовались огромные очереди", - говорится в сообщении.

Накануне частично было открыто граница между Венесуэлой и Колумбией после нескольких месяцев запрета его пересекать.

Как сообщает AFP, венесуэльцы массово направились в Колумбию для приобретения продовольствия и медикаментов. По данным колумбийских пограничников, по состоянию на обед 9 июня со стороны Венесуэлы границу уже пересекли 18 тысяч человек, а 8 тысяч успели вернуться назад.

"Мы - мирный народ": Мадуро открывает границу с Венесуэлой

Подавляющее большинство стран ЕС, США и Латинской Америки поддерживает лидера оппозиции в Венесуэле Хуана Гуайдо, считает его легитимным временным президентом и требует свободных президентских перевыборов, и в то же время не признает режим Николаса Мадуро легитимным. В Венесуэле продолжаются протесты и гуманитарный кризис, вызванный коллапсом экономики в результате правления Николаса Мадуро.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Колумбия, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Названа первая сотня претендентов в избирательный список "Слуги народа"
02 Португалия - Нидерланды: события финала Лиги наций
03 Порошенко в случае победы на выборах готов стать премьер-министром
04 МИД: в Украине с беспокойством наблюдают за развитием ситуации в Молдове
05 В партии "Слуга народа" назвали имена десяти кандидатов-мажоритарщиков
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Политический кризис в Молдове: Реакция США
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Жара и дожди: Прогноз погоды на 10 июня
Главные новости 9 июня: Списки &quot;Слуги Народа&quot; и &quot;ЕС&quot; и правительственный кризис в Молдове
Главные новости 9 июня
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак
Врачи объяснили, кому нельзя есть яйца на завтрак
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь