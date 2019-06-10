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Бои за Триполи: ВОЗ сообщает о 653 погибших

Бои за Триполи: ВОЗ сообщает о 653 погибших
09:03 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В боях за Триполи погибли более 650 человек.

В Ливии с начала боевых действий в окрестностях столицы Триполи с 4 апреля погибли 653 человек.

Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в Twitter.

"В результате продолжающегося конфликта в столице Ливии погибло 653 человека, 3547 раненых, в том числе 126 гражданских лиц", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди погибших - 41 гражданский. Также за это время получили ранение более 3,5 тыс. человек, среди которых 126 гражданских. На прошлой неделе в результате боев пострадали три медработника.

Ранее сообщалось о 432 погибших и 2069 раненых.

Наступление на Триполи: Правительство Ливии осудило бездействие мира

Как известно, в начале апреля лидер военных формирований, которые базируются на востоке Ливии, генерал Халифа Хафтар объявил о начале наступательной операции с целью установления контроля над столицей страны Триполи.

Совет Безопасности ООН призвал войска самопровозглашенной "Ливийской национальной армии" генерала Хафтара прекратить наступление. Его силам удалось захватить аэропорт Триполи, однако вскоре правительственные войска Ливии его освободили.

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Ливия, ВОЗ, Триполи, Халифа Хафтар.
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