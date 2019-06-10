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В ходе протестов на Гаити погибли два человека

В ходе протестов на Гаити погибли два человека
09:42 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: На Гаити проходят массовые протесты, уже есть жертвы.

В ходе беспорядков во время антиправительственных протестов на Гаити погибли два человека и еще четверо получили ранения.

Об этом заявил пресс-секретарь полиции Майкл-Анж Жюнес, сообщает АР.

"В результате стрельбы погибли два человека и еще четыре получили ранения", - сказал он, уточнив, что один полицейский был ранен брошенным в него камнем.

Кто именно стрелял, неизвестно.

Кроме того, сообщается об аресте 12 человек.

В воскресенье тысячи гаитян вышли требовать отставки президента Жовенеля Моиза в Порт-о-Пренсе и других городах страны, таких как Жакмель, Кап-Аитьен, Сен-Марк и Гонаив. Протестующие жгли шины и бросались камнями, перекрывали дороги.

Полиция установила баррикады возле президентского дворца и применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые пытались пробиться в резиденцию главы республики.

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Кроме отставки Жовенеля Моиза протестующие требовали продолжения расследования судьбы средств, полученных в результате субсидированных поставок нефти из Венесуэлы в рамках программы Petrocaribe. Экономический кризис в Венесуэле привел к резкому сокращению поставок нефти, что затруднило выработку электроэнергии на Гаити. Многие гаитяне теперь получают электричество всего несколько часов в день.

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Протесты, Гаити, Жовенель Моиз.
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