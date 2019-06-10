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Протесты в Судане: Четыре человека погибли во время разгона демонстраций

Протесты в Судане: Четыре человека погибли во время разгона демонстраций
12:28 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В ходе разгона демонстраций в Судане - четверо погибших.

В Судане четверо погибших в результате попытки сил безопасности подавить кампанию гражданского неповиновения, начатую в воскресенье.

Об этом заявили в Комитете врачей Судана в поддержку демонстрантов, сообщает AFP.

"В результате столкновений в столице (Хартуме - ред.) погибли двое людей, а двое других погибли в городе-побратиме Омдурман", - говорится в сообщении.

Как известно, активисты призвали к длительной акции протеста начиная с воскресенья, 9 июня, после того как на прошлой неделе военные разогнали акцию протеста, убив десятки человек в столице Хартуме.

Центральный Комитет суданских врачей обвинил силы, поддерживающие правящий военный совет, в убийствах 118 человек во время разгона сидячих демонстраций в начале июня. В Министерстве здравоохранения страны, в свою очередь, подтвердили гибель лишь 61 человека.

В ходе протестов на Гаити погибли два человека

Как сообщалось ранее, в апреле армия Судана отстранила от власти президента Омара аль-Башира. Военные ввели режим чрезвычайного положения на три месяца и переходный период на два года, после чего должны состояться выборы.

Столкновения в Хартуме прошли на фоне договоренностей военных и гражданской оппозиции о создании временного правительства. Для разгона акции протеста военные применили боевые патроны. Действия суданской армии уже резко раскритиковали США, Великобритания и Германия. Они выступили с требованием прекращения насилия в стране.

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Судан, Протесты, Хартум, Омдурман.
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