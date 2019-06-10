В Мали из-за нападения боевиков погибли около 100 человек

Новости мира: В центральной части африканской страны Мали произошло нападение на деревню, погибли 95 человек, по информации село "практически уничтожено".

По меньшей мере 95 человек погибли в результате нападения на деревню в центральной части африканской страны Мали, где проживает этническая группа догонов. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В понедельник, 10 июня, местные чиновники сообщили, что нападение боевиков произошло в районе Кунду ночью. Источник в малийской службе безопасности сообщил, что село "практически уничтожено".

По их данным, нападавшие начали стрелять, грабить и сжигать все на своем пути. Схватки между охотниками-догонами и кочующими пастухами Фулани происходят в Мали довольно часто.

В марте более 100 жителей одного из пастушьих сел были убиты вооруженными людьми вблизи границы с Буркина-Фасо. Тогда в этом подозревали охотников-догонов. Кроме того, Мали в последние месяцы страдает от нападений джихадистов.