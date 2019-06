В Мексике музыканты во время потопа в торговом центре исполнили песню (Видео)

В мексиканском городе Гвадалахара музыканты игравшие в торговом центре, стали свидетелями потопа – вода хлынула на посетителей прямо с потолка. Оказавшись в необычной ситуации, они решили исполнить музыкальную тему из культовой драмы "Титаник". Видео инцидента разошлось в Twitter. На нем можно видеть, как музыканты исполняют песню My Heart Will Go On канадской певицы Селин Дион, пока помещение заполняет вода. Персонал центра тем временем безуспешно пытается справиться с затоплением. Популярный фильм-катастрофа "Титаник" американского режиссера Джеймса Кэмерона вышел на экраны в1997 году. События ленты посвящены гибели легендарного круизного лайнера "Титаник", который затонул в Атлантическом океане. Ранее режиссер и сценарист фильма "Титаник" Джеймс Кэмерон ответил на вопрос, почему героиня Кейт Уинслет не помогла герою Ди Каприо избежать смерти послее крушения лайнера.