Корь в Конго забрала жизни 1,5 тыс человек

Новости мира: В Конго эпидемия кори с начала года забрала жизни более 1,5 тыс человек.

По оценкам министерства здравоохранения Демократической Республики Конго, эпидемия кори в стране привела к смерти 1500 человек.

Об этом сообщает AFP.

«По оценкам министерства здравоохранения и агентства по оказанию помощи "Врачи без границ" (MSF), показатель (смертности - ред.) составляет около 1500 смертей», - говорится в сообщении.

По словам министра здравоохранения Оли Илунги Каленги, в стране с начала года наблюдается увеличение числа вероятных случаев заболевания корью. В середине мая было сообщено о 87 тыс. возможных случаев заболевания.

Случаи заболевания корью зафиксированы в 23 из 26 провинций республики.

Министр также объявил о возобновлении крупномасштабной программы вакцинации с целью противостоять вспышке кори.