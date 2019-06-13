Свыше 150 миллионов детей в мире с детства работают, чтобы выжить

Новости мира: Международная организация труда подсчитала, что в мире свыше 150 миллионов детей в возрасте от 5 до 17 лет работают, чтобы выжить

Практически все они живут в странах, являющихся участниками Конвенции по искоренению наихудших форм детского труда. Об этом заявляет Международная организация труда, сообщают Новости ООН.

"Более 150 млн детей в возрасте от 5 до 17 лет по всему миру вынуждены трудиться, чтобы выжить. 108 млн из них работают на фермах и плантациях, нередко в опасных для жизни и здоровья условиях. На сегодняшний день почти 70% из всех 152 млн несовершеннолетних трудящихся заняты в сельском хозяйстве - это на 12%, или на 10 млн человек больше, чем в 2012 году", - говорится в публикации.

Международные эксперты отмечают, что для многих детей работа в сельском хозяйстве является слишком обременительной.

"Молодые люди, которые работают с детства, которые не получили образования или подорвали здоровье, не в состоянии вырваться из нищеты. Детей, которым не исполнилось 12-13 лет, вообще нельзя привлекать к помощи по хозяйству. Причем время работы несовершеннолетних должно быть ограничено, а работа - не представлять для них опасности", - указывают эксперты.

Они акцентируют, что Конвенция по искоренению наихудших форм детского труда запрещает привлечение детей, которым не исполнилось 18 лет, к работам, наносящих урон их здоровью и моральному или психологическому состоянию.

"К таким занятиям относится работа при чрезвычайно высоких или низких температурах и труд с использованием опасных химических веществ. Сейчас 99,9 процента всех детей в возрасте от 5 до 17 лет живут в странах, которые являются участниками этого важного договора", - отмечается в статье.

Напомним, по меньшей мере 28 человек, среди которых большинство - дети, пострадали во время аварии карусели в Испании. Инцидент произошел около двух часов дня по местному времени на ярмарке Сан-Хосе де ла Риконада, в одноименном городе Риконада. Свидетели говорят, что во время движения главная опора карусели раскололась пополам и части конструкции привалили собой людей, которые катались на этом аттракционе.