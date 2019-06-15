Антиправительственные протесты на Гаити перерастают в беспорядки

Новости мира: Массовые антиправительственные протесты охватили Гаити.

Массовые протесты, переходящие в беспорядки, проходят на улицах столицы Гаити Порт-о-Пренсе и других крупных городов с требованием отставки президента страны Жовенеля Моиза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на euronews.

Участники митингов бьют витрины магазинов, жгут машины и покрышки, забрасывают полицейских камнями. Те в ряде случаев применяют слезоточивый газ.

Демонстрации последовали за забастовками в начале неделе. Частные и государственные учреждения, в том числе парламент и школы, были закрыты. Не ходил общественный транспорт.

Главное требование протестующих - отставка президента страны Жовенеля Моиза, которого обвиняют в финансовых махинациях и общем плачевном экономическом положении страны.