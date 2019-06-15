Авто с полицейскими подорвалось на взрывном устройстве в Кении: 12 погибших

Новости мира: В Кении авто с полицейскими подорвалось на самодельной бомбе, 12 погибших.

В Кении по меньшей мере 12 полицейских погибли после того, как автомобиль, в котором они ехали, подорвался на самодельном взрывном устройстве.

Об этом сообщает Xinhua со ссылкой на местную полицию.

"13 полицейских подорвались на взрывном устройстве между селами Риба и Контон, только один из пострадавших выжил, однако получил серьезные травмы", - сказал сотрудник полиции.

Нападение произошло в округе Важир, неподалеку от границы с Сомали.

Террористическая группа, связанная с аль-Каидой, взяла на себя ответственность за нападение на северо-востоке Кении, заявив, что их боевики захватили село Контон на окраине города Важир.

Боевики опубликовали в своих средствах массовой информации заявление, в котором утверждают, что захватили нескольких кенийских полицейских в заложники, конфисковали два мотоцикла и военную технику.