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Данные ООН: В Южном Судане недоедают более 60% населения

Данные ООН: В Южном Судане недоедают более 60% населения
11:07 Сегодня Телеграф

Новости мира: По данным ООН, из-за конфликта в Южном Судане, а также в результате засухи и высоких цен на продукты в стране сложилась тяжелая ситуация с продовольствием.

Конфликт в Южном Судане вкупе с массовыми перемещениями населения, засухой и высокими ценами на продукты питания привел к крайне тяжелой ситуации с продовольствием. В стране недоедают более 60 процентов населения. Многие жители Южного Судана оказались на грани голода. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ООН.

В новом докладе, подготовленном Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО), Всемирной продовольственной программой (ВПП) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ), сообщается, что к концу июля этого года нехватку продовольствия будут испытывать примерно 6,96 млн южносуданцев. Более 21 тысячи из них окажутся на грани голодной смерти.

Доклад ООН: почти половине жителей КНДР угрожает голод

В ООН опасаются, что нынешний кризис может усугубиться, и призывают все международное сообщество прийти на помощь обездоленным жителям этой африканской страны. ФАО, ВПП и ЮНИСЕФ расширяют гуманитарные операции в наиболее пострадавших районах Южного Судана.

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Все по теме:

Южный Судан, Голод, Засуха, Конфликт, Угроза, Высокие цены, Данные ООН.
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