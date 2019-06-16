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В результате взрывов в Могадишо погибли 11 человек

В результате взрывов в Могадишо погибли 11 человек
11:52 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: По последним данным, в результате двух взрывов в столице Сомали Могадишо погибли 11 человек, еще около 25 получили ранения.

В столице Сомали Могадишо в результате двух взрывов в субботу погибли по меньшей мере 11 человек. Об этом сообщает "Радио Свобода".

В результате первого взрыва рядом с КПП у президентского дворца погибли девять человек.

Вследствие взрыва второй бомбы погиб водитель и пассажир автомобиля, который двигался в направлении аэропорта и остановился на КПП.

В результате инцидентов ранены около 25 человек. Ответственность за теракт взяла на себя связанная с "Аль-Каидой" сомалийская экстремистская группировка "Аль-Шабаб".

Ранее сообщалось, что полиция Сомали подтвердила факт ареста подозреваемого в совершении теракта с применением самодельного взрывного устройства, размещенного в автомобиле, в субботу в Могадишо. Заместитель начальника полиции Закия Хуссейн подтвердила, что в результате атаки никто не пострадал. Само же устройство сработало возле КПП на перекрестке КМ4. Она также сообщила, что еще один автомобиль, снаряженный взрывчаткой, взорвался вблизи перекрестка Саид.

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Погибшие, Раненые, Количество, Возросло, Серия взрывов в Сомали, Серия взрывов в Могадишо.
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