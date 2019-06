Аргентину и Уругвай обесточило

Жители Аргентины, Уругвая, а также некоторых районов Бразилии и Парагвая остались без электричества из-за сбоя системы, передают в воскресенье латиноамериканские СМИ.

"Масштабный сбой в системе электроснабжения оставил без электроэнергии всю Аргентину и Уругвай", - сообщила в Твиттере компания Edesur.

По данным аргентинских СМИ, перебои в подаче электроэнергии начались ранним утром.

VIDEO: Residents of Uruguay's capital #Montevideo wake up to no electricity after a massive electricity cut left Argentina, Uruguay and some parts of neighbouring countries in the dark, according to Uruguayan and Argentine electricity companies #apagon #SinLuz pic.twitter.com/tvyxuMjTts

— AFP news agency (@AFP) 16 июня 2019 г.