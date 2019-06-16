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В Нигерии банда мотоциклистов атаковала две деревни: 34 человека погибли

В Нигерии банда мотоциклистов атаковала две деревни: 34 человека погибли
22:47 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: В Нигерии орудует банда мотоциклистов - минимум 34 убитых.

В Нигерии вооруженные бандиты на мотоциклах убили 34 человека в двух деревнях северного штата Замфара.

Об этом заявил официальный представитель полиции штата Мохаммед Шеху, сообщает Gulf News.

"В пятницу вечером вооруженные бандиты на мотоциклах ворвались в соседствующие деревни Тунгар-Кафау и Гидан-Вава в районе Шинкафи и застрелили 34 человека", - говорится в сообщении.

По подсчетам местных жителей, погибших 35.

Бандиты открыли огонь по фермерам, пока те работали в поле, они также преследовали тех, кто пытался убежать.

Жертвы нападений были похоронены в субботу.

В результате взрывов в Могадишо погибли 11 человек

Отмечается, что полиция напала на след преступников. Служителям правопорядка известно, что бандиты прячутся в лагерях в лесу Ругу, которые находятся между штатами Замфара, Кацина, Кадуна и Нигер. Оттуда они совершают нападения на общины в этом районе.

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Нигерия, Нападение, Мохаммед Шеху, Замфара.
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