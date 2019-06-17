Скачать
Понедельник, 17.06.2019
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Хомчак об увольнениях военных из рядов ВСУ: От добра не уходят, значит есть проблема
Елена Зеленская встретилась во Франции с Брижит Макрон
Елена Зеленская встретилась во Франции с Брижит Макрон
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Свитолина начала травяной сезон с поражения
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни
Джесси Джей октровенно рассказала о своей личной жизни

Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми

Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
17:34 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Появились новые подробности масштабного теракта в Нигерии.

Террористами-смертниками, которые взорвали себя в Нигерии, оказались две девочки и мальчик.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

"Тремя смертниками, которые взорвали себя, убив 30 человек и ранив 39, на северо-востоке в Нигерии были две девочки и один мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время еще никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако, в регионе регулярно совершают нападения боевики террористической группировки "Боко Харам". Террористы, для достижения своих целей, часто вербуют детей, которых они похищают из сел на севере Нигерии.

Тройной теракт в Нигерии: 30 погибших, 40 раненых

Как сообщалось, в результате подрыва трех террористов-смертников на севере Нигерии погибли 30 человек, еще 40 получили ранения. Один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прозвучали еще два взрыва - смертники взорвали себя в толпе в баре.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Теракт, Нигерия, Взрыв, Боко Харам.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Безудержное веселье: Настя Каменских показала новые кадры с девичника
02 Приметы и обряды на 17 июня - Митрофанов день
03 Кравчук рассказал об опасности сосредоточения власти в одних руках
04 Гройсман надеется, что Зеленский "вычистит" правоохранительную систему
05 Дочь Моники Беллучи и Венсана Касселя впервые вышла в свет
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Просмотреть всю ленту новостей
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Когда в Украине спадет жара: прогноз от синоптика
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Зеленский: Я распустил Раду и по закону, и по запросу общества
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Крестины сына принца Гарри и Меган Маркл: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь