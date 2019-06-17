Две девочки и мальчик: взрывы в Нигерии были произведены детьми

Новости мира: Появились новые подробности масштабного теракта в Нигерии.

Террористами-смертниками, которые взорвали себя в Нигерии, оказались две девочки и мальчик.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на местных чиновников.

"Тремя смертниками, которые взорвали себя, убив 30 человек и ранив 39, на северо-востоке в Нигерии были две девочки и один мальчик", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время еще никто не взял на себя ответственность за теракт. Однако, в регионе регулярно совершают нападения боевики террористической группировки "Боко Харам". Террористы, для достижения своих целей, часто вербуют детей, которых они похищают из сел на севере Нигерии.

Как сообщалось, в результате подрыва трех террористов-смертников на севере Нигерии погибли 30 человек, еще 40 получили ранения. Один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часов в зале, где болельщики смотрели футбол. Позже прозвучали еще два взрыва - смертники взорвали себя в толпе в баре.