Тройной теракт в Нигерии: 30 погибших, 40 раненых

Новости мира: В Нигерии вследствие тройного теракта погибли 30 человек.

В результате подрыва трех террористов-смертников на севере Нигерии погибли 30 человек, ещё 40 получили ранения.

Об этом заявил председатель Агентства по чрезвычайным ситуациям штата Борно Усман Качалла, передает Aljazeera.

"В результате атак число погибших возросло до 30 человек. Также имеем свыше 40 раненых ", - сказал он.

По словам представителя местной самообороны, один теракт произошел в городе Кондуга в воскресенье около 21 часа в зале, где болельщики смотрели футбол.

Позднее прогремели ещё два взрыва - смертники взорвали себя в толпе в баре.

Ранее сообщалось, что в Нигерии вооруженные бандиты на мотоциклах убили 34 человека в двух селах северного штата Замфара.