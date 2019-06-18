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В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году

В ООН спрогнозировали, как вырастет население Земли к 2050 году
15:00 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: По прогнозам Организации объединенных наций, до 2050 года в два раза увеличится население Африки к югу от Сахары, общее число населения достигнет 9,7 млрд человек к этому периоду.

Совокупная численность мирового населения к концу 2050 года достигнет 9,7 млрд человек по сравнению с 7,7 млрд человек в настоящее время, прогнозирует Организация объединенных наций (ООН).

В частности, ООН прогнозирует почти двукратный рост населения Африки к югу от Сахары до 2050 года. Кроме того, по оценкам экспертов организации, Индия обгонит Китай по численности населения примерно в 2027 году. Ожидается, что к этому времени в Индии будут проживать 1,491 млрд человек, в Китае - 1,479 млрд человек.

Прогнозы ООН предусматривают три сценария - оптимистичный, пессимистичный и усредненный.

Согласно докладу ООН, на ближайшие 30 лет придется пиковый прирост населения, после чего темпы пойдут на спад. При сохранении текущей тенденции к 2100 году население Земли достигнет 10,8 млрд человек.

Основной рост населения в ближайшие три десятилетия будет приходиться на девять стран, среди которых особенно выделяются Индия, Нигерия и Пакистан, в этот же список входят Демократическая республика Конго, Эфиопия, Танзания, Индонезия, Египет и США.

В 2019 году средний мировой показатель рождаемости составляет 2,5 ребенка на женщину против 3,2 в 1990 году. ООН ожидает сокращения показателя до 2,2 к 2050 году. Отмечается, что для предотвращения убыли населения рождаемость в стране должна превышать 2,1 ребенка на женщину (без учета притока мигрантов).

С сокращением населения сталкивается все больше стран, говорится в докладе: с 2010 года 27 стран и территорий мира столкнулись со снижением более чем на 1%, а до 2050 года число таких стран вырастет до 55, причем в половине из них падение составит 10% и более.

Между тем в ряде стран естественная убыль населения компенсируется притоком мигрантов. В ближайшие годы такая ситуация будет особенно характерна для Белоруссии, Эстонии и Германии, прогнозирует ООН.

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По словам заместителя генсека ООН по экономическим и социальным вопросам Лю Чжэньмина, зачастую максимальные темпы прироста населения наблюдаются в беднейших странах мира, что усложняет задачи по борьбе с бедностью, нехваткой питания и неравенством, а также по улучшению образовательной сферы и здравоохранения.

Вместе с тем тот факт, что сильнее всего увеличивается численность граждан трудоспособного возраста (25-64 года), предоставляет новые возможности для экономического роста в развивающихся странах, добавил Лю Чжэньмин.

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ООН, Рост, Африка, Прогноз, Сахара, Количество населения на Земле.
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