У Гуайдо сообщили о планах по продаже властями Венесуэлы здания консульства в США

Новости мира: Представитель Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства в США.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро планировала продать здание бывшего консульства республики, расположенной в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо в своем Twitter, передает УНН.

"Режим (президента Николаса) Мадуро намерен продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации", — написал Веккьо.

Политик также отметил, что "ни один из венесуэльских активов, расположенных в США, не продается".

Напомним, оппозиция Венесуэлы не планирует пока встречаться с представителями правительством страны.