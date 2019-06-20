У Гуайдо сообщили о планах по продаже властями Венесуэлы здания консульства в США

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро планировала продать здание бывшего консульства республики, расположенной в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо в своем Twitter, передает УНН.
"Режим (президента Николаса) Мадуро намерен продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации", — написал Веккьо.
Политик также отметил, что "ни один из венесуэльских активов, расположенных в США, не продается".
Напомним, оппозиция Венесуэлы не планирует пока встречаться с представителями правительством страны.