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У Гуайдо сообщили о планах по продаже властями Венесуэлы здания консульства в США

У Гуайдо сообщили о планах по продаже властями Венесуэлы здания консульства в США
06:35 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Представитель Гуайдо заявил, что власти Венесуэлы хотели продать здание бывшего консульства в США.

Администрация президента Венесуэлы Николаса Мадуро планировала продать здание бывшего консульства республики, расположенной в Нью-Йорке. Об этом в среду сообщил представитель лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо в США Карлос Веккьо в своем Twitter, передает УНН.

"Режим (президента Николаса) Мадуро намерен продать здание консульства Венесуэлы в Нью-Йорке. Это одно из преступных действий узурпатора, которое мы остановили, чтобы защитить активы нации", — написал Веккьо.

Политик также отметил, что "ни один из венесуэльских активов, расположенных в США, не продается".

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Напомним, оппозиция Венесуэлы не планирует пока встречаться с представителями правительством страны.

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Все по теме:

США, Венесуэла, Николас Мадуро, Хуан Гуайдо, Карлос Веккьо.
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