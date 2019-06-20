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МИД Канады отреагировало на выводы следствия по MH17

МИД Канады отреагировало на выводы следствия по MH17
06:15 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира: Канада поддержала заявление следственной группы по делу MH17.

Правительство Канады полностью поддерживает результаты работы Совместной следственной группы (ССГ) по делу о катастрофе Boeing на востоке Украины в июле 2014 года и высоко ценит ее усилия по привлечению всех виновных в гибели малайзийского лайнера к ответственности. Об этом в среду говорится в заявлении главы канадского МИД Христи Фриланд, передает УНН.

"Канада поддерживает сделанное сегодня (19 июня) прокуратурой Нидерландов объявления о выдвижении обвинений в уничтожении гражданского самолета, следовавшего из Амстердама в Куала-Лумпур 17 июля 2014 года", — сказал она.

Фриланд напомнила, что среди 298 жертв авиакатастрофе был один гражданин Канады том Оттава "высоко ценит" усилия следственной группы, "направлены на обеспечение правосудия". Расследование ССГ Фриланд назвала "независимым и беспристрастным".

MH17: США призвали Россию наказать виновных

Как сообщалось ранее, 19 июня Международная совместная следственная группа по расследованию катастрофы МН17 официально назвала причастных к аварии малайзийского Boeing-777. Нидерландский прокурор Фред Вестербеке назвал имена четырех подозреваемых в причастности к сбивания рейса MH17 в небе над Донбассом в июле 2014 года и заявил, что с сегодняшнего дня они будут объявлены в международный розыск.

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Канада, Христя Фриланд, MH17.
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