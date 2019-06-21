Президент Гондураса приказал развернуть войска по всей стране

Новости мира: В связи с массовыми протестами в Гондурасе президент приказал развернуть войска.

Президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес в четверг приказал развернуть на всей территории страны подразделения вооруженных сил и полиции. Решение было принято в связи с массовыми антиправительственными выступлениями в разных регионах, включая столицу Тегусигальпу.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на страницу в Twitter главы государства.

На своей странице в Twitter президент сообщил, что на заседании Национального совета по обороне и безопасности было принято решение "развернуть по всей стране подразделения вооруженных сил, полиции, разведки и других структур, подчиняющихся исполнительной власти, чтобы гарантировать свободу передвижения, защиту частной и государственной собственности и безопасность населения".

Только 19 июня в ходе акций протеста в Тегусигальпе пострадали более 20 человек, из них двое к утру 20 июня умерли.