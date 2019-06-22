Канада сняла санкции против экс-главы разведки Венесуэлы

Новости мира: Канада отменила санкции против генерала Мануэля Кристофера Фигера, который перешел на сторону венесуэльской оппозиции.

Правительство Канады официально отменил санкции в отношении генерала Мануэля Кристофера Фигеры, бывшего главу Боливарианской службы разведки, который отказался поддерживать режим Николаса Мадуро и перешел на сторону венесуэльской оппозиции.

Об этом сообщает Anadolu.

“Канада отменила экономические санкции против бывшего главы службы разведки Венесуэлы, который принимал участие в военном восстании 30 апреля, в качестве нового жеста поддержки венесуэльской оппозиции”, - говорится в сообщении.

13 апреля Канада ввела санкции против генерала Фигеры.

Как отмечается, в настоящее время он находится в Колумбии и сотрудничает с разведывательными службами США.

В прошлом месяце США также отменили санкции против Мануэля Фигеры после того, как он ушел в оппозицию к Мадуро.

Администрация президента США Дональда Трампа призвала высокопоставленных чиновников и военных режима Мадуро выразить свою поддержку лидеру оппозиции Хуану Гуайдо, предлагая отмену санкций, если они поддержат оппозиционеров.

Генерал Фигера возглавлял службу разведки Венесуэлы с октября 2018 по 30 апреля 2019 года. Раньше он служил также помощником бывшего венесуэльского диктатора Уго Чавеса в течение 12 лет.

Мадуро ранее сказал, что Фигера стал «весомой фигурой», которая присоединилась к неудачному восстанию Гуайдо, и заявил, что он был «завербован спецслужбами США» в 2018 году.

Напоминаем, Соединенные Штаты долгое время выступают за устранение режима Николаса Мадуро, который имеет тесные связи с Москвой. Вашингтон вместе с другими странами демократического западного мира поддерживает временного президента Хуана Гуайдо, а также проведения демократических выборов нового главы государства.