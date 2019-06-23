Президент Мексики заявил о возможной встрече с Трампом

Новости мира: Лидеры США и Мексики возможно встретятся в сентябре.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что может встретиться с Дональдом Трампом в сентябре, чтобы обсудить выполнение миграционного соглашения между двумя странами.

Об этом информирует Синьхуа.

Как отмечается, на ежедневной прес-конференции Обрадор заявил: "Мы хотим оценить результаты, и мы могли бы сделать это совместно... Это будет через три месяца... конечно, эта встреча может состояться".

Мексиканский лидер добавил, что его страна рассчитывает на хорошие отношения с администрацией США и лично Трампом и хочет укрепить дружбу с американским народом.

В свою очередь Трамп заявил в четверг в интервью телекомпании Telemundo, что готов встретиться со своим мексиканским коллегой, но не раскрыл каких-либо подробностей.

Напоминаем, власти Мексики обязались развернуть Национальную гвардию на границе с США, чтобы бороться с нелегальной миграцией.

В совместной декларации двух стран, которую 8 июня обнародовал Госдепартамент, говорится, что "Мексика предпримет беспрецедентные шаги для усиления мер по сдерживанию незаконной миграции, включая развертывание Национальной гвардии на всей территории страны".

Мигрантов из Мексики, пересекающих границу в поисках убежища, будут отправлять обратно, где они будут ждать рассмотрения своих прошений. В свою очередь США обязались ускорить этот процесс.