Обнародован текст "миграционного договора" между США и Мексикой

Власти Мексики опубликовали полный текст договора между Мексикой и США, регламентирующего вопросы миграции.

Об этом сообщает DW.

"США и Мексика "незамедлительно" начнут консультации по разработке окончательных условий двустороннего соглашения, в числе прочего касающегося распределения ответственности за рассмотрение притязаний мигрантов на статус беженца", - указано в документе.

Ранее журналисты сфотографировали документ, который показал им издалека президент США Дональд Трамп, и процитировали несколько фраз из него. Новый договор является дополнением к соглашению, подписанному 7 июня, и содержит перечень мер, с которыми согласились обе стороны.

Well, Mexico just released the full page that @realDonaldTrump carried when he said there was a secret agreement pic.twitter.com/A5ocd4WV6p

— Carlos Manuel Rodríguez (@carlos_rgz) June 14, 2019