Трамп заявил о подписании "миграционного соглашения" с Мексикой

Соединенные Штаты достигли с Мексикой соглашения с иммиграционного вопроса, запланированное на понедельник введение пошлин приостановлено. Соответствующее сообщение разместил в пятницу в Twitter президент США Дональд Трамп, передает УНН.

"Я рад сообщить вам, что Соединенные Штаты достигли подписанного соглашения с Мексикой. Запланированное на понедельник введение американских пошлин настоящим приостановлено на неопределенный срок", - написал президент страны.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to....

....stem the tide of Migration through Mexico, and to our Southern Border. This is being done to greatly reduce, or eliminate, Illegal Immigration coming from Mexico and into the United States. Details of the agreement will be released shortly by the State Department. Thank you!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 июня 2019 г.