"Марс, а не Луна": Трамп указал NASA вектор развития

Новости мира: Лидер США Дональд Трамп призывает НАСА больше думать о высадке на Марсе, а не на Луне.

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что НАСА следует стремиться к высадке астронавтов на Марсе, а не на Луне.

"Учитывая, сколько денег мы тратим (на исследование космоса - ред.), НАСА следует говорить не о том, чтобы отправиться на Луну - ведь мы побывали там 50 лет назад, - а о том, чтобы сфокусироваться на более серьезных вещах, в том числе - на Марсе (частью которого является Луна), на обороне и на науке", - написал он в "Твиттере".

Пояснение Трампа про Марс вызвало недоумение у многих его подписчиков, так как пояснение в скобках звучит так, как будто президент убежден, что Луна - спутник Марса. Другие пользователи Twitter поясняют, что президент, очевидно, имел в виду, что высадка на Луне должна быть лишь этапом реализации плана по полету к Марсу.

Ранее в администрации США не говорили об отказе от идеи возвращения астронавтов на Луну. Наоборот, этот проект называли приоритетным.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2019 г.

В мае Трамп сообщил в "Твиттере", что добавил $1,6 млрд к бюджетному запросу НАСА.

"При моей администрации мы восстанавливаем величие НАСА и возвращаемся на Луну, а после - на Марс. Я обновляю бюджет, включая дополнительные $1,6 млрд, чтобы мы смогли осуществить большое возвращение в космос", - написал Д.Трамп.

Ранее вице-президент Майк Пенс заявлял, что НАСА должно ускорить процесс подготовки к отправке пилотируемого космического корабля на Луну.

"Государственной политикой нынешней администрации Соединенных Штатов является возвращение американских астронавтов на Луну в течение пяти лет", - сказал он, выступая в штате Алабама.

В американской администрации часто говорят о важности освоения космоса, в том числе - с учетом возросшей активности на этом направлении Китая.

Американский корабль "Аполлон-11" стартовал 16 июля 1969 года в 13 часов 32 минуты по среднеевропейскому времени. Экипаж корабля - командир Нил Армстронг, пилот командного модуля Майкл Коллинз, пилот лунного модуля Базз Олдрин. Примерно через 76 часов после старта корабль достиг лунной орбиты. 20 июля в 20 часов 17 минут по среднеевропейскому времени лунный модуль американского корабля "Аполлон-11" с астронавтами Армстронгом и Олдрином на борту совершил мягкую посадку близ кратера в юго-западной части лунного Моря Спокойствия.

Однако некоторые ученые подвергают сомнению тот факт, что американцы побывали на Луне в 1969 году. Они ссылаются при этом, в частности, на отсутствие на кинокадрах и фотографиях звезд, которые видны с этого естественного спутника Земли.