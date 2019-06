"Марс, а не Луна": Трамп указал NASA вектор развития

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что НАСА следует стремиться к высадке астронавтов на Марсе, а не на Луне.

"Учитывая, сколько денег мы тратим (на исследование космоса - ред.), НАСА следует говорить не о том, чтобы отправиться на Луну - ведь мы побывали там 50 лет назад, - а о том, чтобы сфокусироваться на более серьезных вещах, в том числе - на Марсе (частью которого является Луна), на обороне и на науке", - написал он в "Твиттере".

Пояснение Трампа про Марс вызвало недоумение у многих его подписчиков, так как пояснение в скобках звучит так, как будто президент убежден, что Луна - спутник Марса. Другие пользователи Twitter поясняют, что президент, очевидно, имел в виду, что высадка на Луне должна быть лишь этапом реализации плана по полету к Марсу.

Ранее в администрации США не говорили об отказе от идеи возвращения астронавтов на Луну. Наоборот, этот проект называли приоритетным.

For all of the money we are spending, NASA should NOT be talking about going to the Moon - We did that 50 years ago. They should be focused on the much bigger things we are doing, including Mars (of which the Moon is a part), Defense and Science!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 июня 2019 г.