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Европейское космическое агентство планирует доставить марсианский грунт на Землю (Видео)

Европейское космическое агентство планирует доставить марсианский грунт на Землю (Видео)
16:30 Сегодня Телеграф naked-science.ru Фото: pixabay.com

Новости науки: Европейское космическое агентство (ЕКА) опубликовало на своем сайте план по доставке образцов марсианского грунта на нашу планету.

Он пока лишен точных дат и деталей - их раскроют в ноябре этого года.

Начало миссии приурочено к запуску марсохода "Марс-2020", который NASA планирует отправить к Красной планете в июле следующего года. Если запуск пройдет согласно плану, то аппарат прибудет к месту назначения в феврале 2021 года. Одна из задач ровера - сбор образцов. Он пробурит поверхность в нескольких местах, чтобы сделать часть грунта доступной для сбора, однако подбирать ее будет уже другой аппарат, который Европейское космическое агентство собирается отправить вслед за "Марс-2020".

Этот маленький передвижной ровер соберет весь грунт, который добыл марсоход NASA, загрузит в контейнеры и доставит их к мобильной станции под названием Mars Ascent Vehicle, прибывшей вместе с ним. Она станет первым в истории устройством, которое осуществит запуск ракеты с поверхности Красной планеты. На орбите контейнеры подберет космический аппарат Earth Return Orbiter и доставит их на Землю.

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Несмотря на то что общий план миссии известен, многие детали остаются неясными. Например, как инженеры защитят марсианский грунт от воздействия земной атмосферы. Однако деконтаминация способна повредить образцы. При этом на них может повлиять радиация или высокая температура. Необходимо также учесть возможные химические реакции, которые могут происходить внутри контейнера во время перелета.

Точные сроки миссии пока не оглашают, но известно, что она пройдет во временном интервале с 2020 по 2030 год. Детали операции и сроки представители ЕКА раскроют на Совете руководителей под названием Space19+, который состоится в ноябре этого года в Европейском центре астрономии недалеко от Мадрида.

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Недавно Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США опубликовало на своем сайте предложение ко всем желающим оставить собственное имя на Красной планете. Достаточно заполнить регистрационную форму, чтобы указанное имя вошло в список, который позже попадет на панель ровера "Марс-2020".

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Все по теме:

НАСА, Земля, Марс, Марсоход, ЕКА, Европейское космическое агентство, Марс-2020, Марсианский грунт.
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