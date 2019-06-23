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Во время беспорядков в Эфиопии застрелили начальника генштаба

Во время беспорядков в Эфиопии застрелили начальника генштаба
11:39 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира: Премьер-министр Эфиопии подтвердил информацию о том, что в результате беспорядков был убит начальник генштаба страны Сеаре Меконнен.

Премьер-министр страны заявил о том, что в результате беспорядков на севере страны убит начальник генштаба и несколько должностных лиц. Об этом информирует BBC.

"Премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али сообщил, что начальник генштаба страны Сеаре Меконнен застрелен в ходе беспорядков в северном регионе Амхара", - говорится в сообщении.

В выступлении по телевидению Абий Ахмед Али также сказал, что в результате нападения в столице региона Амхара городе Бахр-Дар убиты несколько должностных лиц. Ранее, напоминает BBC, правительство заявило, что в Амхаре произошла "попытка переворота".

Напомним, перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси возобновился митинг, участники которого требуют освободить задержанных во время антироссийской акции 20 июня. Требования митингующих остаются неизменными – задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня. Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми. Кроме этого, участники акции требуют, чтобы следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

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Беспорядки, Эфиопия, Убит, Попытка переворота, Начальник Генштаба, Сеаре Меконнен.
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