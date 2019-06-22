В Грузии возобновились протесты

Новости мира: Возле здания грузинского парламента возобновилась акция протеста.

Перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси возобновился митинг, участники которого требуют освободить задержанных во время антироссийской акции 20 июня.

В митинге участвуют лидеры и депутаты от оппозиционных партий, сообщает издание Грузия Online.

Как заявил спикер акции Миша Мшвилдадзе, требования митингующих остаются неизменными – задержанные должны быть освобождены, и для этого дается срок до конца дня.

Они также требуют отставки главы МВД Грузии Георгия Гахария и наказания тех полицейских, которые жестоко расправились с людьми.

Кроме этого, участники акции требуют, чтобы следующие парламентские выборы должны быть проведены по пропорциональной системе.

Ранее сегодня объединенная оппозиция потребовала немедленного освобождения задержанных на проспекте Руставели. По данным политиков, 20 июня были задержаны более 300 человек, против которых сотрудники полиции дают ложные показания.

Как сообщалось ранее, вечером 20 июня в Тбилиси более 5 тысяч человек собрались на антироссийский митинг, чтобы выразить протест против действий депутата Госдумы РФ от КПРФ Сергея Гаврилова на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Он открыл заседание, сидя в кресле спикера парламента Грузии, и обратился к участникам сессии на русском языке.

Оппозиционеры заявили, что власти Грузии совершил акт предательства, поскольку впустили в страну и предоставили почетное место в парламенте человеку, который делал заявления в поддержку независимости Абхазии и Цхинвальского региона (Южной Осетии) и участвовал в войне против грузин в Абхазии в 1993 году.

Участники акции требовали отставки министра внутренних дел, председателя парламента и главы Службы госбезопасности. Власти отказались выполнить эти требования, и ближе к полуночи участники митинга попытались прорваться в здание парламента. Полиция применила против них слезоточивый газ и резиновые пули. Позже против демонстрантов был мобилизован спецназ и задействованы водометы. В ответ участники акции бросали в правоохранителей камни и палки.

По данным СМИ, в результате столкновений пострадали около 240 человек.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили на своей странице в Facebook подчеркнула, что протесты, которые прошли возле парламента, организованы РФ и будут России только на пользу.

21 июня председатель парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.