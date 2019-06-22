РФ запретит грузинским авиакомпаниям полеты в страну

Грузинским авиакомпаниям с 8 июля запретят полеты в Россию.
Об этом передает "Дождь" со ссылкой на Минтранс страны.
Ранее сообщалось, что президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, согласно которому с 8 июля российским авиакомпаниям запрещается перевозить граждан РФ на территорию Грузии.
Напомним, в Тбилиси проходят массовые антироссийские протесты. Они начались после того, как в парламенте Грузии выступил российский депутат Сергей Гаврилов. Он сидел в кресле спикера парламента и говорил на русском языке. Его выступление прервали оппозиционные депутаты, которые потребовали, чтобы российская делегация покинула парламент.
Протестующие требуют отставки председателя парламента Грузии Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы СГБ Вахтанга Гомелаури.
В результате массовых протестов против грузинских чиновников пострадали 240 человек, из которых 80 – полицейские. На фоне протестов глава грузинского парламента Ираклий Кобахидзе подал в отставку.