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Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров в Грузию

Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров в Грузию
19:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Туроператоры РФ готовы прекратить продажи туров в Грузию.

Все российские туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи туров в Грузию, также они согласны по требованию полностью вернуть туристам деньги.

Об этом заявила руководитель Федерального агентства по туризму Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

"Ростуризм рекомендовал всем туроператорам воздержаться от продаж туров на территорию Грузии. Все туроператоры подтвердили готовность прекратить продажи таких туров. В ближайшее время соответствующая информациям появится или уже появилась на сайтах всех туроператоров, которые работают на грузинском направлении", - сказала Догузова.

Как отметила глава Ростуризма, туроператоры будут обязаны вернуть деньги за уже приобретенные туры туристам, которые не успели вылететь на территорию Грузии, в полном объеме по требованию.

Общее число туристов, купивших билеты в Грузию на сроки вплоть до конца 2019 года, составляет порядка 3,5 тыс. человек, уточнили ТАСС в ведомстве. Ранее Ростуризм сообщал, что по линии российских туроператоров в Грузии в настоящее время находится порядка 1,5 тыс. туристов.

Как сообщалось, президент России Владимир Путин издал указ, запрещающий российским авиакомпаниям выполнять рейсы из России в Грузию с 8 июля 2019 года.

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Продажу билетов уже закрыли закрыли авиакомпании "Смарт", "Победа", Red Drive и This 7. Туроператорам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от гражданам РФ путевок в Грузию.

Georgian Airwaves пока продолжает выполнять рейсы в Россию в обычном режиме.

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Россия, Грузия, Туроператоры, Ростуризм, Зарина Догузова.
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