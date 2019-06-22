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В Тбилиси ожидается третья волна протестов

В Тбилиси ожидается третья волна протестов
15:08 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Грузинская оппозиция анонсировала третью акцию протеста, которая начнется сегодня вечером.

Сегодня в 19:00 в столице Грузии начнется третья акция протеста.

Сейчас, в центре Тбилиси на проспекте Руставели, где проходили акции протеста, восстановлено автомобильное движение, перед зданием парламента больше нет ни участников акции протеста, ни правоохранителей.

Организаторы акции призвали снова собраться перед парламентом сегодня в 19:00.

Вчера возле здания парламента в Тбилиси началась акция протеста, во время разгона которой пострадали, по данным СМИ, 240 человек, в том числе 30 журналистов.

Как сообщалось ранее, на больничных койках остаются 52 человека, пострадавших во время протестов.

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Участники акции требуют выполнения трех основных требований к власти, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

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Оппозиция, Грузия, Протесты, РФ, Тбилиси.
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