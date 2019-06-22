Протесты в Грузии: на больничных койках остаются 52 человека

Новости мира: В грузинских больницах остаются 52 пострадавших в ходе акции в центре Тбилиси.

В разных клиниках Тбилиси проходят лечение 52 пациента, пострадавшие в ходе акции на проспекте Руставели в центре Тбилиси.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на 1tv.ge.

По данным Министерства здравоохранения Грузии, состояние здоровья подавляющего большинства пациентов стабильное, и их часть сегодня покинут медицинские учреждения.

В хирургическом отделении клиники Ингороква остаются девять пациентов, которые были прооперированы. По словам врачей, скорее всего уже в понедельник все они покинут медучреждение, сообщает Общественный вещатель Грузии.

Что касается других пострадавших, 11 пациентов остаются в "Нью-госпитале". По информации клиники, ни у одного из пациентов нет травм, создающих угрозу жизни. Еще четыре пациента остаются в больнице Гудушаури. Как говорят в клинике, они, вероятно, будут выписаны до конца дня.

Напоминаем, во время митинга перед зданием парламента в центре Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадало множество людей. Двоим пострадавшим, по свидетельству врачей, пришлось удалить глаза.

Сотрудники грузинской полиции разогнали протесты с неоправданной жестокостью, направив свою агрессию, кроме прочего, на журналистов, которые освещали происходящее. В результате 31 сотрудник различных грузинских СМИ пострадал, говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии.