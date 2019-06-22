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Протестующие в Тбилиси продолжают протесты, но их численность снизилась

Протестующие в Тбилиси продолжают протесты, но их численность снизилась
07:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира: Оппозиционные активисты не собираются прекращать протесты у стен парламента Грузии.

В Тбилиси перед зданием парламента Грузии продолжается митинг с требованием отставки главы МВД Георгия Гахария.

Об этом в субботу, 22 июня, сообщил Интерфакс.

Отмечается, что число участников митинга значительно сократилось, при этом люди продолжают покидать территорию. Лидеры оппозиционных партий, которые ранее призывали своих сторонников прийти к зданию парламента, на митинге не присутствовали.

Полиция наблюдает за происходящим со стороны

В Тбилиси во время протестов пострадали более 30 журналистов

Напомним: протестующие требуют выполнения трех основных требования к властям, среди которых отставка министра внутренних дел Грузии Георгия Гахария, освобождение задержанных и уголовное расследование по фактам незаконного задержания участников акции, начало переговоров с правительством для назначения досрочных парламентских выборов в стране.

Напоминаем, во время митинга перед зданием парламента в центре Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадало множество людей. Двоим пострадавшим, по свидетельству врачей, пришлось удалить глаза.

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Все по теме:

Грузия, Протесты, Тбилиси, МВД Грузии, Георгий Гахария.
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