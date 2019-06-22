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Суббота, 22.06.2019
В Тбилиси во время протестов пострадали более 30 журналистов
В Тбилиси во время протестов пострадали более 30 журналистов
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В Тбилиси во время протестов пострадали более 30 журналистов

В Тбилиси во время протестов пострадали более 30 журналистов
05:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: От действий грузинской полиции пострадали более 30 журналистов.

Сотрудники грузинской полиции разогнали протесты с неоправданной жестокостью, направив свою агрессию, кроме прочего, на журналистов, которые освещали происходящее.

В результате 31 сотрудник различных грузинских СМИ пострадал, говорится в заявлении Хартии журналисткой этики Грузии.

По информации Хартии, все пострадавшие журналисты были ранены резиновыми пулями. К примеру, в фотографа издания Civil.ge Гурама Мурадова выпустили 11 резиновых пуль, у журналистки телекомпании «Рустави 2» Тамар Багашвили был зафиксирован перелом плеча и ей понадобилась операция. Член службы охраны «Рустави 2» Георгий Сулашвили потерял глаз, у него сломана челюсть и ему также понадобилась неотложная хирургическая операция.

"Хартия журналистской этики требует расследования каждого из этих случаев, и в 15:00 часов проведет акцию у МВД с этим требованием", - сообщает Грузия онлайн.

Напоминаем, во время митинга перед зданием парламента в центре Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадало множество людей. Двоим пострадавшим, по свидетельству врачей, пришлось удалить глаза.

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Журналисты, Протест, Грузия, Полиция, Тбилиси.
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