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Пятница, 21.06.2019
Грузинская полиция газом и резиновыми пулями разогнала митинг (Фото и видео)
Грузинская полиция газом и резиновыми пулями разогнала митинг (Фото и видео)
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Грузинская полиция газом и резиновыми пулями разогнала митинг (Фото и видео)

Грузинская полиция газом и резиновыми пулями разогнала митинг (Фото и видео)
02:28 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости мира: В Грузии полиция разогнала митинг под парламентом.

Грузинская полиция распылила слезоточивый газ перед зданием парламента с целью разогнать митинг против визита делегации из РФ во главе с коммунистом Сергеем Гавриловым.

Об этом сообщает "Новая Газета".

"В Грузии у здания парламента полиция распылила в протестующих слезоточивый газ. Полицейские также стали стрелять в воздух. Силовики перекрыли вход на улицу Руставели, где находится здание парламента. Людей оттеснили на Площадь Свободы, пространство перед парламентом закидали второй волной слезоточивых шашек, но никто не уходит. От газа пострадали как митингующие, так и полицейские. Силовики стали стрелять по протестующим резиновыми пулями", - говорится в сообщении.

По данным Минздава Грузии, при разгоне протеста в Тбилиси пострадали 52 человека, среди них 38 полицейских.

Ранее Премьер Грузии Мамука Бахтадзе назвал протест справедливым, но заявил, что оппозиция пытается политизировать выступления и дестабилизировать ситуацию.

Участники акции выступают с антироссийскими лозунгами и требуют отставки спикера Ираклия Кобахидзе, главы МВД Георгия Гахария и главы Службы государственной безопасности Вахтанга Гомелаури.

Тысячи людей вышли на протесты в Грузии из-за российского депутата

Требование об отставке выдвинули политики и представители общественности после того, как в кресле спикера председателя парламента Грузии в четверг утром оказался российский депутат, представитель Коммунистической партии Сергей Гаврилов, который приехал в Тбилиси для участия в Межпарламентской ассамблеи православия.

Позже руководство правящей партии заявило, что произошла «протокольная ошибка» и прервало международный парламентский форум, в котором принимают участие 100 делегатов из 25 стран.

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Протест, Митинг, Грузия, Полиция, РФ.
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