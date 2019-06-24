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Мексика разместила почти 15 тысяч солдат на границе с США

Мексика разместила почти 15 тысяч солдат на границе с США
21:15 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира: Мексика разместила на границе с США 15 тыс. солдат для сдерживания нелегалов.

На границе Мексики с США размещены около 15 тыс. мексиканских военнослужащих, в задачу которым поставлено сдерживание потоков нелегалов из Центральной Америки, пытающихся пробраться в Соединенные штаты.

Как сообщил журналистам в понедельник командующий мексиканской армией Луис Сандоваль, "в северной части страны размещены подразделения Национальной гвардии и армии - всего почти 15 тыс. человек".

В начале июня президент США Дональд Трамп пригрозил Мексике введением новых пошлин до тех пор, пока Мехико не решит проблему сдерживания нелегалов. В начале июня Трамп заявил, что отказывается от этой идеи, так как достиг с этой страной соглашения по борьбе с нелегальной иммиграцией.

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Трамп пояснил, что в обмен на это в Мехико "согласились принять решительные меры, чтобы обуздать волну иммигрантов, следующих через Мексику к нашим южным границам".

По словам президента, такие меры позволят существенно снизить или вообще свести на нет поток нелегалов, следующих через территорию Мексики в США.

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Мигранты, США, Мексика, Луис Сандоваль.
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