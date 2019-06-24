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США гарантирует Украине поддержку в энергетических вопросах

США гарантирует Украине поддержку в энергетических вопросах
16:25 Сегодня Телеграф telegraf.com.ua

Новости Украины: Украина может рассчитывать на поддержку США в решении вопросов в энергетическом секторе.

Представители американского правительства сообщили о готовности предоставить необходимую помощь Украине в решении энергетических вопросов. Об этом сообщается в УНИАН.

В поддержке заверил заместитель госсекретаря США по энергетическим вопросам Кент Логсдон во время встречи с секретарем СНБО Александром Данилюком. В частности, помощь касается реализации статуса энергетически независимого государства.

"Во время встречи стороны обсудили вопросы энергетической безопасности Украины, в частности, деятельность НАК "Нафтогаз Украины", вопросы ядерной энергетики Украины и перспективы сотрудничества в этой сфере", - сообщают в пресс-службе Совета нацбезопасности Украины.

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Александр Данилюк наличие разных источников поставок голубого топлива в Украину и развитие энергетической инфраструктуры - важная составляющая к достижению энергетической независимости страны.

В свою очередь американский дипломат не только выразил готовность поддерживать Украину в преодолении трудностей на этом пути, но и прокомментировал строительство "Северного потока-2".

"Это геополитический проект, представляет угрозу энергетической безопасности всей Европы", - сказал Кент Логсдон.

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Газ, Украина, Энергетика, США, Нафтогаз, Поддержка.
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