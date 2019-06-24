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Конкурс на должность главы Государственной таможенной службы возобновлен

Конкурс на должность главы Государственной таможенной службы возобновлен
15:23 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины: Суд разблокировал отбор на должность председателя Государственной таможенной службы.

Коллегия судей Шестого апелляционного административного суда постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность главы Государственной таможенной службы.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"Сегодня, 24 июня, коллегия судей Шестого апелляционного административного суда рассмотрела апелляционную жалобу, поданную Кабинетом министров Украины по делу №640/6674/19, и постановила возобновить действие распоряжения о проведении конкурса на должность председателя Государственной таможенной службы. Основанием такого решения стала недоказанность истцами наличия оснований для его приостановления", - говорится в сообщении.

В Минфине подчеркивают, что препятствия для продолжения отбора кандидата на должность председателя Государственной таможенной службы устранены. Следующий шаг - Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы (НАГС) должно собраться и принять решение о дальнейшем ходе процедуры.

Как известно, до третьего, заключительного, этапа конкурса на должность руководителя Государственной таможенной службы дошли три кандидата: проректор по учебной работе Университета таможенного дела и финансов Евгений Гармаш, первый заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов и руководитель общественной организации "Центр развития цифровой экономики", эксперт Центра социально-экономических исследований CASE Украина Андрей Саварец. По результатам последнего этапа отбора конкурсная комиссия определит кандидата, которого будет рекомендовать правительству для назначения на должность руководителя ГТС.

После принятия решения о возобновлении конкурса соответствующие процедуры должны быть проведены с учетом предельного срока. Согласно ч.5 ст. 23 Закона "О государственной службе", результаты конкурса публикуются не позднее 45 календарных дней со дня получения информации о проведении конкурса.

По состоянию на 17 апреля, когда было принято постановление Окружного административного суда г. Киева о приостановлении конкурса на руководителя ГТС, прошло 28 дней с даты объявления конкурса.

Как сообщалось ранее, 18 декабря 2018 года правительство приняло решение о разделении Государственной фискальной службы на два отдельных органа - таможенную и налоговую службы, а 6 марта 2019 года утвердило соответствующие положения об этих государственных органах.

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20 марта 2019 года Кабмин объявил конкурс на должности председателей налоговой и таможенной служб. После проведения двух этапов отбора конкурс на занятие вакантной должности председателя ГТС был заблокирован, поскольку 17 апреля Окружной административный суд г.Киева приостановил действие распоряжения правительства об объявлении конкурса на должность руководителя таможенной службы. Как следствие, 23 апреля Национальное агентство Украины по вопросам государственной службы приостановило конкурс на должность председателя ГТС. Все результаты предыдущих этапов отбора, в том числе определение финалистов, остались в силе.

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Суд, Кабмин, Минфин, Государственная таможенная служба.
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