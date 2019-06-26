Венесуэла: режим Мадуро продолжает получать военную поддержку от России

Новости мира: Россия продолжает военную поддержку режима Мадуро.

Режим диктатора Николаса Мадуро в Венесуэле продолжает получать военную поддержку со стороны России и тратит на это сотни миллионов долларов несмотря на гуманитарный кризис в стране.

Об этом заявил во время брифинга в Госдепартаменте США во вторник спецпредставитель США по вопросам Венесуэлы Эллиот Абрамс.

"В мае Венесуэла подписала с Россией контракт на сумму $209 млн для ремонта системы ПВО, приобретение девяти истребителей "Сухой", а также восьми транспортных вертолетов",- отметил представитель Госдепа.

В понедельник, по его словам, в Каракас прибыл российский военный самолет, о котором россияне сказали, что он привез технику для обслуживания ранее проданных систем вооружения. "Мы точно знаем, что он не доставил гуманитарную помощь", - подчеркнул Абрамс.

Вместе с тем, он отметил, что Соединенные Штаты отправляют плавучие госпитали, в частности, корабль-больницу USNS Comfort, в Карибский бассейн и Южную Америку, чтобы оказывать медицинскую помощь беженцам из Венесуэлы.

"А Россия тем временем отправляет в Венесуэлу свой военный корабль "Адмирал Горшков" и еще больше военно-технических специалистов", - заявил спецпредставитель США.

Он также указал на факты, что режим Мадуро продолжает сотрудничать с Кубой в военно-разведывательной сфере, чтобы сохранить свою власть.

Американский дипломат заявил, что Соединенные Штаты призывают страны группы Лима, Международную контактную группу, а также страны ЕС поддержать Национальную Ассамблею Венесуэлы как единую демократическую институцию, которая противостоит режиму Мадуро в этой южноамериканской стране.