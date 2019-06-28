В Конго из-за обвала на шахте погибли более 30 шахтеров

Новости мира: Обвал на шахте в Конго забрал жизни более 30 людей.

В Демократической Республике Конго в результате обвала в шахте погибли не менее 36 нелегальных шахтеров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Шахта принадлежит компании Glencore.

По словам губернатора провинции Луалаба Ричарда Муйе, обвал произошел 27 июня в провинции Катанга в открытом карьере KOV - одном из самых крупных медных рудников в мире.

В свою очередь представители компании Glencore заявили, что трагедия никак не связана с деятельностью самой компании. По словам представителей, в ее объект постоянно проникают нелегалы, число которых достигает 2 тысяч в день, и объяснила гибель как минимум 19 из них 27 июня обвалом двух подземных галерей.